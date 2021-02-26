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Küçükçekmece'de markette silahlı soygun

Küçükçekmece'de markette silahlı soygun
Küçükçekmece'de markette silahlı soygun

Küçükçekmece’de bir markete müşteri gibi gelen hırsızlar kasiyeri silahla tehdit ederek kasadaki 15 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri kılığında giren ve yüzlerinde cerrahi maske olan iki soyguncu bir süre içeride gezdikten sonra kasaya yöneldi. Kasada duran market çalışanını silah ile tehdit eden soyguncular kasadaki 15 bin TL'yi alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de soygunun gerçekleştiği marketin içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Polis ekipler kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan Tan

 

 

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