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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 24 yaralı

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 24 yaralı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 24 yaralı

Küçükçekmece'de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.

Cennet Mahallesi metrobüs durağında feci kaza! Metrobüsler çarpıştı - Tıkla İzle

Olay , sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı.

Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “ Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi . Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.

Medeni Topaloğlu - Armağan Yılmaz

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