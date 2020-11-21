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Küçükçekmece'de minibüsler çarpıştı:3 yaralı

Küçükçekmece'de minibüsler çarpıştı:3 yaralı
Küçükçekmece'de minibüsler çarpıştı:3 yaralı

Küçükçekmece’de yolcu indiren minibüse, seyir halinde olan başka bir minibüs arkadan çarptı.

Küçükçekmece'de minibüsler çarpıştı:3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Küçükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı'nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 34 M 526 plakalı bir minibüs yolda yolcu indir için durdu. Bu esnada 34 M 492 plakalı başka bir minibüs araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yere düşerken, olay sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular cadde üzerinde ambulans beklerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza sonrası iki minibüste de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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