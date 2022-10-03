Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde patlama sonrası yangın çıktı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta bulunan bir motosiklet tamircisinde çıktı. İddiaya göre, 2 katlı binanın giriş katında bulunan motosiklet tamircisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dükkandan alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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