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Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde patlama sonrası yangın çıktı

Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde patlama sonrası yangın çıktı
Küçükçekmece'de motosiklet tamircisinde patlama sonrası yangın çıktı

Küçükçekmece’de bir motosiklet tamircisinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece’de motosiklet tamircisinde patlama sonrası yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Emsal Sokak'ta bulunan bir motosiklet tamircisinde çıktı. İddiaya göre, 2 katlı binanın giriş katında bulunan motosiklet tamircisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dükkandan alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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