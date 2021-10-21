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Küçükçekmece'de önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar

Küçükçekmece'de önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar
Küçükçekmece'de önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar

Küçükçekmece’de, iki şahıs gündüz saatlerinde bir eve girip bilgisayar ve cep telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızlar daha sonra güle oynaya binadan çıkıp kaçtılar.

Küçükçekmece’de önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz hafta cuma günü Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki erkek şahıs evlerin kapılarını kontrol ederek binada dolaşmaya başladı.

Şahıslar ikinci katta Sabahattin Ö.'ye ait eve girdi. Evde arama yapan hırsızlar 1 bilgisayar, 3 tane cep telefonu çaldı. Hırsızlar daha sonra binadan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Ev sakinleri geldiğinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ev sakinleri içeriyi kontrol ettiğinde bilgisayar ve cep telefonlarının yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve kamera çalışması yaptı. Yapılan incelemede, iki kişinin kapıları kurcaladığı ve ellerindeki bilgisayar ve cep telefonlarıyla binadan çıktığı görüldü.

Hırsızlar üzerinde çalışma yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet ekipleri, hırsızların kimliklerini tespit ederken, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan hırsızların binadan çıkarken rahat tavırları dikkat çekerken, güle oynaya olay yerinden kaçtıkları kameralara yansıdı.

Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan
 

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