Küçükçekmece'de operasyon: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca satan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca satışının yapıldığına dair ihbar alması üzerine harekete geçti. Küçükçekmece Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yer alan bir adreste 20 Ocak Cuma tarihinde yapılan operasyonda A.A.Y. (36) isimli şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan diğer aramalarda ise, 10 tane ruhsatsız tabanca, 4 tane kurusıkı tabanca, pompalı, havalı ve bilye atar tabanca, 2 tane spiral makine, 3 tane matkap, 2 tane namlu açma aleti, 93,6 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.