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Küçükçekmece'de özel üniversitede çökme meydana geldi

Küçükçekmece'de özel üniversitede çökme meydana geldi
Küçükçekmece'de özel üniversitede çökme meydana geldi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde istinat duvarı çöken inşaat alanının yanında bulunan özel üniversitede çökme meydana geldi. Çökme anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.

 İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde istinat duvarı çöken inşaat alanının yanında bulunan özel üniversitede çökme meydana geldi. Çökme anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.

Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde inşaat alanının üniversite kısmında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede çalışma yapılırken özel üniversitenin orta duvarında çökme meydana geldi. Çökme anı ise kameraya anbean yansıdı.

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