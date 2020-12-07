Küçükçekmece'de pitbull dehşeti

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Küçükçemece'de çekildi. Ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dehşeti yaşattı. Pitbull, önce bir köpeğin boğazına, daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin, pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çektiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise alanda sürekli ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin gezdirildiğini belirtip, duruma tepki gösterdi.

Veysel Ensar Gökcegözog

