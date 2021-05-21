Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Önder Ç. yönetimindeki 34 JDD 85 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında gece saat 01:30 sıralarında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere hızla çarparak kaza yaptı. İki bekçiye çarpan otomobil bir bekçiyi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilin çarptığı bekçilerden birinin ayağı koptu

Alkollü olduğu öğrenilen otomobil şoförünün çarptığı bekçilerden biri yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan iki bekçiden birinin bacağı koparak ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre sürüklenen bekçinin ayağı vatandaşların yardımıyla bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bekçinin uzvu bekçi ile birlikte hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alındı. Hayati tehlikesi devam eden iki bekçinin hastanedeki tedavisi devam ederken layla ilgili inceleme sürüyor.

Abdullah Altunbaş - Muhammet Emin Arslan