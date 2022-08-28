Küçükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs evini yakmaya çalıştı

Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, mahallede psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs, alkol tükettikten sonra evinin dolaplarını söktü. Söktüğü dolapları evinin içinde yakmaya çalıştığı iddia edilen kişi, evinde alevleri gördükten sonra hızlıca uzaklaştı. Gecekondunun içerisinden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, evin içerisindeki yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışması ve vatandaşların meraklı bakışları bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Furkan Duman - Medeni Topaloğlu

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