Küçükçekmece'de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için sitenin otoparkına inen Furkan Güler (26) isimli site sakini, zincirle bağlı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen Güler, güvenliğe giderek sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına bakan Güler, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin makasla zinciri kırıp, ardından bir şahsın yaklaşık 200 bin TL değerindeki motosikleti götürdüğünü gördü. Bunun üzerine 26 yaşındaki genç durumu polise bildirdi.

20 gün önce güvenli olduğu gerekçesiyle siteye taşındığını söyleyen Furkan Güler, “Ayın 2'si, pazar sabahı işe gitmeye çalışırken motosikletimin çalındığını fark ettim. Güvenlikli bir site içerisinde oturuyorum. Daha doğrusu arabam ve motosikletlerim olduğu için güvenlikli bir site tercih ettim. Bu 22 günde motorum çalındı, böyle bir aksilik içerisindeyiz. Siteyle, güvenlik şirketiyle görüştüğümüzde kesinlikle bir muhatap bulamıyoruz. İşler erteleniyor, avukata verin gibi saçma şeyler” dedi.

Medeni Topaloğlu



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