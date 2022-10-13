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Küçükçekmece'de taksici terör estirdi

Küçükçekmece'de taksici terör estirdi
Küçükçekmece'de taksici terör estirdi

Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle vatandaşla tartışan taksi sürücüsü, elindeki ekmek bıçağı ile saldırdı. Ardından aracı tartıştığı şahsın üzerine sürdü. Taksicinin adeta terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de taksici terör estirdi - Tıkla İzle

Olay, salı günü Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.

Medeni Topaloğlu - Doğan Can Cesur

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