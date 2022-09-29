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Küçükçekmece'de taraftarların ‘duba ve sandalye'li kavgası kamerada

Küçükçekmece'de taraftarların ‘duba ve sandalye'li kavgası kamerada
Küçükçekmece'de taraftarların ‘duba ve sandalye'li kavgası kamerada

Küçükçekmece’de, sokakta birbirine laf atan Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları duba ve sandalyelerle birbirine girdi. Polisin gelmesiyle gruplar kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece’de taraftarların ‘duba ve sandalye’li kavgası kamerada - Tıkla İzle

Kavga, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Beşyol Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar grupları sokakta birbirine laf attı. Tartışmanın büyümesiyle iki takım taraftarları tekme ve tokatlarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga daha da büyüyünce taraftarlar birbirlerine duba ve kafelerin sandalyeleriyle vurmaya başladı. Dakikalarca süren kavgayı taraftarlar hafif sıyrıklarla atlattı.

Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan

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