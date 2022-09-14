Küçükçekmece'de tekme tokatlı yol vermeme kavgası

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. edinilen bilgiye göre, arabayla giden bir grup genç iddiaya göre kendilerine yol vermeme nedeniyle bir sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle arabadan inen grup, diğer genç sürücüye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı.

Genç aracına binmeye çalıştıkça diğerleri saldırmaya devam etti. Diğer sürücüler ve kadınların araya girmesiyle genç arabaya binerek kaçtı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Medeni Topaloğlu



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