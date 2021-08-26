Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 RV 0391 plakalı Peugeot 306 marka ve modelli araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışığının direği yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada, araç içinde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Furkan Tan - Selim Bayraktar