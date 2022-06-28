Küçükçekmece'de trafik kavgasını ayırmak isteyen baba oğul bıçaklandı

Olay, dün 21.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 68 BV 185 ve 34 DAP 366 plakalı araçların sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayı gören mahalle sakinleri de kavgayı ayırmak için araçların yanına koştu. Araçlardan birinden inen küçük çocukta kavganın ortasında kaldı. Çocuk daha sonra aynı araçtan inen bir kadınla kavganın olduğu alandan uzaklaşarak olup biteni geriden izledi.

Kavgayı ayırmaya gidenlerden baba Zafer Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt trafik kavgasının taraflarından birinin bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere düşen baba ile oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Önce bıçakladı sonra yoluna devam etti

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise aracına binerek yoluna devam etti. Bacağından yaralanan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla 2 kişiyi yaralayan 68 BV 185 plakalı aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay esnasında orada bulunan esnaf Birkan Duran: “Bu yol gidiş gelişli bir yol karşı taraftan gelen Cennet Mahallesinden Kanarya'ya seyreden araba haklı, ikisine birden yeşil yandığı için yukardan gelen araç ikinci sırayı yaptı. Önce ağız dalaşı başladı. Her ikisinin de yanında ailesi vardı. Önce haklı olan aracın sürücüsü aşağıya indi, daha sonra diğer arabadan inen genç arkadaş sorgusuz sualsiz bunun yumruklamaya başlıdı. Mahallemizin gençleri ayırmaya çalışırken içlerinden biri olaya karışıyor daha sonrasında olay karşıdaki sınıfın önüne doğru taşıyor ayırmaya giden babası oğlunun peşine koşuyor. Ardından biz polisi arıyoruz daha sonrasında iki kişi de iki yerinden bıçak darbesi alıyor. Baba ve oğul ile olayı yapanlar arabalarıyla gidiyor olayı ayırmaya çalışanlar ambulansla gidiyor, ikisi de ayaklarından yaralandı. Kasıklarından olsaydı sıkıntıydı çünkü yaralananlardan bir tanesi şeker hastası kan kaybı olduğu için daha tehlikeli olurdu. Ambulans ve polis ekipleri zamanında geldi olay bundan mütevellit” dedi.

Olay sonrası arkadaşını hastanede görmeyen giden Selçuk Karakuzu : “Hastaneye gittim. Babasını gördüm. Durumu iyiydi konuştuk bilinci yerindeydi Allaha şükür bir şey yoktu” şeklinde konuştu.

Furkan Tan - Medeni Topaloğlu - Tuncay Pehlivan - Veysel Ensar Gökçegözog

