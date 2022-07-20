Küçükçekmece'de trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

Yangın, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğindeki trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafondan dumanlar yükseldi. Trafo kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik nedeniyle yangına bir süre müdahale edemedi. Elektriğin kesilmesiyle yangın binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar panik yaşarken, trafo kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle mahalleye elektrik verilemiyor.

Olayla ilgili konuşan Sinan Eren, “Trafo yanmaya başladı, itfaiye geldi. Yarım saat elektriğin kesilmesini bekledi. Elektrik kesildikten sonra müdahale edildi. Tabii bu sırada da trafo yandı, elektrik idaresinden geldiler. Yaralı yok ama elektrik yok, ne zaman geleceği belli değil” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu