Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını o sırada toplantı halinde olan bina yönetimi fark etti. Yönetim, oturanları uyararak binayı tahliye etti ardından itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Medeni Topaloğlu

