Küçükçekmece'de yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Yangın, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar yangın tüpü ile müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, çatıda dengesini kaybedip yere düştü. Hafif yaralanan itfaiye erinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeniyse yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Medeni Topaloğlu



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