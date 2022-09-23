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Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı
Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

Küçükçekmece’de otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarparak metrelerce havaya savrulduğu kazanın detayları belli oldu. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece’de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı - Tıkla İzle

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sefaköy istikametinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki otomobil, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan S.S. ve H.A. isimli yayalara çarparak metrelerce ileriye savurmuştu. Gözaltına alınan sürücü İ.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman
 

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