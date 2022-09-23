Küçükçekmece'de yayalara çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Sefaköy istikametinde seyir halinde olan İ.A. idaresindeki otomobil, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan S.S. ve H.A. isimli yayalara çarparak metrelerce ileriye savurmuştu. Gözaltına alınan sürücü İ.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman



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