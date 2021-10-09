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Küçükçekmece'de yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu

Küçükçekmece'de yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu
Küçükçekmece'de yeni nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu

Küçükçekmece’de, 2 ay önce nişanlanan 32 yaşındaki gencin cesedi binanın girişindeki merdivenlerde bulundu. Gencin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olay yerine gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eve giden vatandaşlar, binada oturan ve komşuları olan 32 yaşındaki İskan Yıldırım'ın merdivenlerde yattığını fark etti.

Hareketsiz genci gören komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise incelemenin ardından çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Yaklaşık 2 ay önce nişanlanan gencin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.
32 yaşındaki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Gencin kesin ölüm nedeni otopside yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olay yerine gelen İskan Yıldırım'ın ailesi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Medeni Topaloğlu -Tuncay Pehlivan
 

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