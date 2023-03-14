Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada çökme yaşandı

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokak'ta kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan 3 katlı binanın yıkımı sırasında, bir kısmında çökme meydana geldi. İnşaat firmasının önlem almadığı yıkımda binadan kopan parçalar yola ve yan bahçeye çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise binada kimsenin olup olmadığını öğrenmek için kontrol yaptı. Vatandaşlar ise önlem alınmadan yapılan yıkıma tepki gösterdi. Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda sokak çökme nedeniyle kapandı. Belediye ekipleri ise, sokağı açmak için çalışmalara başladı.

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