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Küçükçekmece'de yol ortasında iki grup arasında kavga

Küçükçekmece'de yol ortasında iki grup arasında kavga
Küçükçekmece'de yol ortasında iki grup arasında kavga

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayanın ayağına otomobilin lastiğinin değmesiyle iki grup kavga etmeye başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de yol ortasında iki grup arasında kavga - Tıkla İzle

Olay, Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin ayağın aracın tekerleğinin hafif şekilde değmesiyle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tarafların tartışması bir süre sonra kavgaya döndü. Birbirlerine saldıran şahısları ayırmak için çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda taraflar sakinleştirilirken, kavga anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burak Uğur - Medeni Topaloğlu

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