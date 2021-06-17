Küçükçekmece'deki ambalaj fabrikasında yangın

Yangın saat 00.00'da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan ambalaj üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Caddesi üzerinde bulunan ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkmıştı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Yaklaşık 2 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale anları ise havadan drone ile görüntülendi.

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Yangın kontrol altına alındı

Yangına İstanbul'un birçok noktasından çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerine Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı su tankerleri destek veriyor.

Kağıt ambalaj üretim merkezindeki yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim merkezindeki maddi hasarın 8 -9 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Davut Has - Mehmet Furkan Doğan - Ensar Kıranlıoğlu - Veysel Ensar Gökcegözog

