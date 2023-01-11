Küçükköy yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor

İlçe tarihinin en büyük spor yatırımlarının gerçekleştirildiği Gaziosmanpaşa'da yeni ve modern bir tesis daha vatandaşların hizmetine sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanma aşamasına gelen Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışa hazırlanıyor. Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalıyı yüzme ile buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek. 150 metrekare alana sahip olacak fitness salonu; step, aerobik, pilates gibi sporların yapılmasına imkan tanıyacak.

1.260 metrekare alana sahip olan tesis, 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşuyor. Gaziosmanpaşa'da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara yüzme eğitimlerinin verileceği havuz, aynı zamanda uzman antrenörler eşliğinde yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak bölge halkına hizmet verecek.

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