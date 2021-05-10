Kudüs'e 7 roket fırlatıldı

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilirken, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü aktardı.

Roketler nedeniyle Kudüs'te siren sesleri yükselirken, dışarda bulunan birçok kişinin güvenli bölgelere doğru koştuğu görüldü. Siren seslerinin yükselmesi ile İsrail meclisinde de oturuma ara verilirken, milletvekilleri sığınaklara tahliye edildi.

Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirildi. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Hamas, İsrail'e ültimatom vermişti

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

Şeyh Cerrah'ta İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı devam ediyor

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin dün Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerinden zorla tahliye edilmesine ilişkin duruşmayı ertelemesinin ardından bugün İsrailli yerleşimciler mahalleye akın ederek Filistinlilere saldırdı. Filistinlilerin İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşılık vermesi ile arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli yaralanırken, bazıları ise gözaltına alındı. Yaralı ve gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, bazı yaralılara olay yerinde Filistinli aileler tarafından müdahale edildi.

Muhammed Rabah

