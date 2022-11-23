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Kudüs'te art arda iki patlama: 14 yaralı

Kudüs'te art arda iki patlama: 14 yaralı
Kudüs'te art arda iki patlama: 14 yaralı

Kudüs’te iki farklı noktada art arda meydana gelen patlamalarda 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kudüs’te art arda iki patlama: 14 yaralı - Tıkla İzle

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Kudüs'ün girişinde yer alan Givat Shaul bölgesindeki bir otobüs durağında yerel saatle 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 11 sivilin yaralandığı aktarıldı. Yarım saat sonra Kudüs başka bir girişi olan Ramot kavşağındaki bir otobüs durağı yakınında bir patlama daha meydana geldiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Jeries Bassier
 

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