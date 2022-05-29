Kudüs'te "Bayrak Yürüyüşü" gerginliği: 18 gözaltı

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudiler, Kudüs Günü münasebetiyle provokatif “Bayrak Yürüyüşü” düzenledi. Şam Kapısı'nda toplanan yüzlerce fanatik Yahudi ile Filistinliler arasında şiddet olayları patlak verdi. Filistinliler ve fanatik Yahudiler arasındaki gerilim, iki tarafın birbirlerine taş, şişe ve sandalye fırlatmasıyla daha da büyüdü. Çıkan olaylarda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şam Kapısı'ndaki bazı fanatik Yahudiler ise, “Araplara ölüm” ve “Köyleriniz yansın” sloganları attı. Bölgede bulunan iş yerleri kapatılırken, bir Filistinli, "Her yıl buraya gelip bizi kışkırtıyorlar. Ama bu yıl daha kötü. Bu bir meydan okuma gibi geliyor artık" dedi.

Çıkan olaylarda fanatik Yahudiler, kendilerine tepki gösteren Filistinli bir kadına ise biber gazı ve tekmeyle saldırdı. Kadın yediği tekme darbesi ile yere düşerken, çevredeki Filistinliler fanatik Yahudilere karşılık vererek bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail polisi yaka kartında Türk bayrağı taşıyan kadını Mescid-i Aksa'dan zorla çıkardı

Doğu Kudüs'te Bayrak Yürüyüşü öncesi 2 bine yakın aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) üyesi tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında ise İsrail polisi Filistinlilere plastik mermi ile saldırdı. Olaylara tepki gösteren ve boynunda Türk bayrağı bulunan bir kart taşıyan kadın da polis tarafından zor kullanılarak Mescid-i Aksa'nın dışına çıkarıldı.

Bayrak Yürüyüşü'ne yaklaşık 25 bin kişi katıldı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kudüs'teki Bayrak Yürüyüşü'ne yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde her yıl mayıs ayında provokatif "Bayrak Yürüyüşü" düzenliyor.