Kudüs'te farklı inançların dini liderlerinden 'Ukrayna'da barış' çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26'ncı gününde devam ederken, Kudüs'teki Moskova Meydanı'nda bulunan Rus Kutsal Üçlü Katedrali önünde toplanan Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Dürzi onlarca dini lider, Ukrayna'daki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu. Etkinliği düzenleyen Dinlerarası Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Haham Yonatan Neril, “Her şeyin dengede olduğu bir zamanda siyasi ve askeri liderlerin bu krizi tek başına etkisiz hale getirebileceğini varsaymamalıyız. Putin'in Rusya'yı nükleer alarma geçirmesi nedeniyle dünya çapındaki dini liderlerin barışı savunması için önemli bir zaman” dedi.

Dini liderler, 150 dini lider tarafından imzalanan ve Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e hitaben yazdıkları mektubu Rus Katedrali'nin kapısına astı. Dini liderler mektupta Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili endişelerini ifade ettiklerini aktarırken, Rus Patriği Krill'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi ve ondan barışçıl bir çözüme yönelik acil adımlar atmasını istemesi çağrısında bulundular.

Jeries Bassier