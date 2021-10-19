Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısı 60'a yükseldi

İsrail güçleri bugün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni kutlamak için işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile sert müdahalesine devam ediyor. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlileri engellerken, Kudüs'teki Al-Amal Ambulans Derneği tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinden bu yana Kudüs'teki Şam Kapısı'nda İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 60 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca İsrail güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Hamad Alnajjar