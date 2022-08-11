Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Kudüs'ün Romema Mahallesi'ndeki Shamgar Caddesi'nde kontrol çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılırken, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3 yaşında ve 7 yaşında iki kız çocuğu ve 30'lu yaşlarında bir kadın olduğu aktarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.