İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Filistin’in başkenti Kudüs’te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı - Tıkla İzle

İsrail polisi, Filistin'in başkenti Kudüs'te "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İsrail Polisi Sözcüsü Kan Eli Levy, “Terörist elimizde" dedi. Polis olayda 1'i hamile kadın olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli yetkililer, olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" belirtmişti.

Muhammed Rabah

İLGİLİ HABER
Kudüste otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.