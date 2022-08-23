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Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar
Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

Antalya'da iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada iki şahıs da yaralandı.

Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar - Tıkla İzle

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru giden iki kişi, küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet K. ve Harun K. birbirlerini darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahmut Kayacan

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