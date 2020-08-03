İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuğu ile balıkçıların dostluğu

Kuğu ile balıkçıların dostluğu
Kuğu ile balıkçıların dostluğu

Samsun'da ırmağın denize döküldüğü yerdeki kuğunun balık tutan vatandaşlar ile yakınlığı dikkat çekiyor.

Kuğu ile balıkçıların dostluğu - Tıkla İzle

Samsun'un Canik ilçesi Samsunspor Tesisleri yanındaki Mert Irmağının denize döküldüğü yerde tek başına dolaşan kuğu dikkat çekiyor. Irmakta balık tutan vatandaşlar ile adeta bir dostluk kurup yanlarına gelen kuğu, amatör balıkçılar tarafından ekmek atılarak besleniyor. Balıkçı Mevlüt Civelek, "Bir haftadır kuğuyu birada görüyorum. Ne zaman geldi bilmiyorum. İnsana karşı güzel, yumuşak huylu. Yanımıza geliyor ekmek veriyoruz" dedi.

Savaş Göz de, "Hayan sahipsiz burada mağdur kalmış. Biz her gün burada balık tutuyoruz, ona bakıyoruz" derken, Ali Özdemir ise, "Biz ona ekmek veriyoruz, besliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.