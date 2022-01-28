İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu
Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Ankara’da etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığında-10 dereceye kadar düşmesi sonucun da kentin simge yeri olan Mogan Gölü tamamen buz ile kaplandı. Kuğulu Park’ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun donması sonucunda ise yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu. Vatandaşlar ise bu olayı telefonlarına kaydetti.

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığında -10 derece kadar düşmesi sonucunda Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 15 özel koruma bölgesinden bir tanesini oluşturan Mogan gölü tamamen buz tuttu. Göl içerisinde bulunan karabatak kuşları ise kendilerine alan bulmakta zorlandı. Donan göl ve içerisinde bulunan karabatak kuşları ise vatandaşlar için kartpostallık görüntüler oluştu.

Kuğulu Park'ta 4 metre uzunluğunda buz kütleleri oluştu

Başkent'in simge ve uğrak yeri olan Kuğulu Park'ta bulunan fıskiyelerden çıkan suyun ve havuzun buz tutması sonucunda yaklaşık 4 metre uzunluğunda 3 tane ayrı ayrı buz kütlesi oluştu. Parka gelen vatandaşlar oluşan buz kütleleri görünce şaşkınlığa uğradı. Park'ta bulunan kuğular ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.





Mehmet Kalay
 

İLGİLİ HABER
Gölcük Gölü tamamen buz tuttu Gölcük Gölü tamamen buz tuttu
İLGİLİ HABER
Türkiyenin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu Türkiye’nin 4. büyük gölü Eğirdir buz tuttu
İLGİLİ HABER
Sazlıdere gölü buz tuttu Sazlıdere gölü buz tuttu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.