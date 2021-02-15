Kula'daki mahalle okullarında eğitim başladı

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili bugün sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı. Tüm ülkede olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı mahallelerdeki okullarda da eğitime başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulumuş, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte mahalle okullarını ziyaret ederek Covid-19 tedbirlerini denetleyip, uzun bir aranın ardından yeniden eğitime başlayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitim süreci boyunca öğrenci ve öğretmenlerin kurallara hassasiyetle uyması yönünde uyarılar da yapılırken, okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarının da titizlikle yürütülmesi konusunda karar alındı.

Hasan Yiğen

