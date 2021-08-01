Küle dönen mahallede kayıp olarak aranan çiftin cesetlerine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor.

Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, öğle saatlerinde evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Çiftin yangından kaçarken ormanlık alan içerisinde alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Arif Kaplan - Ertuğrul Gün



İLGİLİ HABER İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye çalışırken büyük tehlike atlattı

İLGİLİ HABER Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor

İLGİLİ HABER Marmaris ve Manavgat yangını uzaydan görüntülendi

İLGİLİ HABER Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor

İLGİLİ HABER Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor