Kuleba: 'Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını yeniden başlatmak için her şeyi yapıyor'

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Liberyalı mevkidaşı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kuleba sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Liberyalı mevkidaşım Dee Maxwell Kemayah ile konuştum. Liberya'nın BM içindeki desteği için minnettarız. Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını sağlamak için elinden geleni yapıyor ancak Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik yasa dışı ablukaya son vermeli ve küresel gıda güvenliğini baltalamayı bırakmalı” dedi.

AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ise Ukrayna'nın tarım ürünlerini ihraç etmesine yardımcı olmak için geçtiğimiz Perşembe günü Brüksel'de bir eylem planı sunmasının ardından, Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı 3 aydan kısa bir süre içinde ihraç etmesi gerektiğini açıklamıştı.