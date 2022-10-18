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Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi

Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi
Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulundu.

İran ile Ukrayna arasındaki gerilim artıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin resmen kesilmesi önerisinde bulundu. Kuleba yaptığı açıklamada, "İran insansız hava araçlarının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, insanlarımıza verdiği can ve mal kayıpları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin raporların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisini Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerlendirmesine sundum" ifadelerini kullandı.

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