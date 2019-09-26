İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuleden pilotlara ‘deprem oldu' uyarısı

Kuleden pilotlara ‘deprem oldu' uyarısı
Kuleden pilotlara ‘deprem oldu' uyarısı

İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, depremin akabinde yapılan pist kontrolü nedeniyle pisti pas geçti.

Kuleden pilotlara ‘deprem oldu’ uyarısı - Tıkla İzle

Marmara Denizi'nde saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, pistin kontrolü yapıldığı için pisti pas geçti. Havalimanına iniş için sıraya giren pilotlara deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü, “Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şu an beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim. Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine” diyerek pilotlara bilgilendirme yaptı. Bu sırada Dubai-İstanbul seferini yapan yabancı bir havayolu şirketine ait Boeing 777 tipi tarifeli uçak pisti pas geçti. Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normal seyrinde devam etti.

Ferhat Yasak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.