Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasına Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan son sınıf askeri öğrencileri korkutarak ordudan tasfiye etmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında 11 Mart 2019 tarihinde 8 ayrı suçtan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün 4. sınıf askeri öğrencilere ‘askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına neden olduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 17 tabip askerden 11'i yakalanmıştı.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, FETÖ/PDY üyesi askeri tabiplerin örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ederek Kuleli Askeri Lisesinde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmekte olup yaklaşık bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek bunların harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“Raporlar tıbbi gerçeklere aykırı tanı içeriyor”

Soruşturma kapsamında öğrencilere ait olup ilgili sağlık kurumundan temin edilen sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edilmesi ve buna ilişkin tetkik ve grafiklerin ayrı ayrı değerlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Savcılık: Öğrencilerin harp okuluna kabulleri engellendi

FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

17 kişi hakkında gözaltı kararı

Açıklamada, bir kısmı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, 2'si halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda 8 şüphelinin İstanbul il sınırları içerisinde, 3 şüphelinin ise Ankara il sınırları içerisinde yakalandığı, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden dolayı (ankesör soruşturması) tutuklandığı kaydedildi.

5 şüpheli aranıyor

Emekli albay rütbesindeki 2 şüphelinin evvelce başlayıp devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firar olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartıldığının kaydedildiği açıklamada, “İstanbul ilinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama çalışmalarının da devam ettiği, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Gamze Erdemir