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Kullandığı otomobiliyle havalimanına uçtu: 1 yaralı

Kullandığı otomobiliyle havalimanına uçtu: 1 yaralı
Kullandığı otomobiliyle havalimanına uçtu: 1 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı sahasına uçtu.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametinde gitmekte olan bayan sürücünün kullandığı 61 DV 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu havalimanı mevkiinde havalimanının demir korkuluklarını da aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Trabzon Havaliamanı sahasına uçtu. Kaza yerine 112 Acil Servisi ekipleri ve Trabzon Havalimanı'na ait itfaiye ekipleri gönderilirken, yaralı bayan sürücü ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.  

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