İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait tarlada çalışan N.D. (54), arazinin eğimli olması nedeniyle kullandığı traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörden yaklaşık 5 metre mesafede bulunan N.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.D.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haluk Satır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.