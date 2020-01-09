Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı'nda 2'nci dönem başlıyor

Son yıllarda popülerliğini artıran 'kullanıcı deneyimi tasarımı' öne çıkan iş geliştirme yaklaşımlarından biri olarak görülüyor. Ürün ve hizmetlere dair kullanıcıların hisleri ve alışkanlıklarını inceleyen bu alanda; hem kamu hem de özel sektörde nitelikli insan kaynağının yeterli olmadığı kaydediliyor.

Kadir Has Üniversitesi ve Userspots tarafından 2019 yılında açılan Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı (MIX) kapsamında ilk eğitim dönemi tamamlanırken, akademik programın ikinci dönem başvuruları ise 6 Ocak'ta başladı. 28-29 Ocak tarihlerinde başlayacak yeni dönem kayıtları için son başvuru tarihi 10 Ocak Cuma olarak açıklandı.

Sektör uzmanları uygulamalı eğitimlerle programda yer alıyor

Yapılan bilgilendirmede; üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde öne çıkan Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Yüksek Lisans Programı, profesyonel ve akademik uygulamalara dayalı müfredatıyla sanattan iletişime kadar pek çok konuda multidisipliner bir eğitim imkanı sunacağı belirtildi. Katılımcılar; ürün tasarımı, insan-bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, iletişim tasarımı, yeni medya ve arayüz tasarımı gibi birçok konuyu sektörün öne çıkan uzmanlarından dinleme fırsatına sahip olacak.

Programın 2'nci dönemine özel olarak sektörel uygulama projeleri geliştirmek amacıyla 'Disiplinlerarası UXD Stüdyosu' dersinde öğrenciler SOR'UN & Userspots ortaklığında chatbot tasarlayarak teoriyi pratikle buluşturacak. Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programının İngilizce yeterlik sınavı ise 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MIX'in ikinci dönem eğitmenleri ve dersleri ise şu şekilde:

-Dijital Ürün Tasarımı

Gökhan Besen, Hürriyet Emlak Ürün Direktörü

-Disiplinlerarası UXD Stüdyosu

Mustafa Dalcı, Userspots Kurucusu

Caner Aras, IoX İş Geliştirme ve Tasarım Direktörü

Anıl Kiper, SOR'UN & MindBehind Kurucu Ortağı

Oğuzhan Başeğmez, Conversational Transformer

-UX Design Metodolojisi

Ayhan Enşici, MIX Program Direktörü

Kayıt ve yüksek lisans programıyla ilgili tüm soruların mix@khas.edu.tr adresine iletilebileceği belirtildi.