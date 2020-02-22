İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu

Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu
Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu

Antalya’da kullanılmayan binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle ekipler çalışmalarını maske takarak yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya giren mahalle sakinlerinden bir kişi, asansör boşluğunda hareketsiz duran birini gördü. Mum ışığı ile ortamı aydınlatan kişi seslenmelerine cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri itfaiyenin merdiveni yardımıyla indiği asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesetten yayılan koku ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yeri ve itfaiye ekipleri maske takarak ceset üzerinde yaptığı incelemede cesedin Ahmet Uslu (31) ya ait olduğu tespit edildi. İtfaiye aşırı koku nedeniyle oksijen maskesi yardımıyla cesedi boşluktan çıkarabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından 31 yaşındaki Ahmet Uslu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İsa Akar - Gazi Taş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.