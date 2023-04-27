Kullanılmayan müstakil ev, alev alev yandı

Yangın, saat 08.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1350 Sokak üzerindeki kullanılmayan müstakil evden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler ahşap olan yapının tamamını kısa sürede sardı. Alev topuna dönen ev karşısında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İsa Akar - Fırat Demir

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