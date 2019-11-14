Kullanılmaz hala gelen araçtan sağ çıktı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine seyir halindeki 23 ER 635 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) Gülümbe rampaları geldiğinde havanın yağışlı yerlerin kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafından şarampole devrilirken, taklalar atan araç yaklaşık 80 metre sonra ters dönmüş şekilde durabildi. Kazada sürücü Ercan Çavdar kafasından yaralanırken, ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince şarampolden yola çıkartılırken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde AFAD, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye aracı sevk edildi. Trafik polisleri ve jandarma ekipleri Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde kaza bölgesinde geniş çaplı önlem alırken, trafik kontrollü bir şekilde verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun çekilen film ve kontrolden sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Nadir Korkmaz

