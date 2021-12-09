Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarında toplanıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her 1 litre kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 milyon litrelik içme suyunu kirletebiliyor. Türkiye'de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor ve bunun kızartma yağları gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 kişiden 90'ı lavaboya dökerek atıyor. Petrol Ofisi ve Biyodizel Sanayi Derneği'nin gerçekleştirdiği iş birliği, bu önemli soruna yönelik çözümlere bir yenisini daha ekliyor. “Suyun geleceği için kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi'ne” çağrısı yapılan proje kapsamında, hem duyarlı vatandaşların katılımı hem de toplama kolaylığı açısından, yaşam alanlarına yakın şehir içi istasyonlar seçildi. Proje kapsamında tüketiciler kullanılmış yemeklik yağlarını, biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte seçili akaryakıt dağıtım şirketinin istasyonlarında özel olarak oluşturulan toplama noktalarına atabilecekler. Bu noktalarda biriken yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile düzenli olarak toplanarak, sonraki süreçte biyodizele dönüştürülecek.

Toplanan yağlarla, yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak

Akaryakıt dağıtım şirketinin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması hedefleniyor. Akaryakıt dağıtım şirketinin istasyonlarında toplanacak kullanılmış yemeklik yağlarla yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak. Öte yandan toplanacak yağların biyodizele dönüştürülmesi ile birlikte hem karbon salınımı hem de ülke ekonomisine ikincil kazanımlar da sağlanacak.

“Geleceğe katkı sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasındadır”

Şirketlerinin bu topraklarda doğmuş ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak attığı her adımda müşterisine, topluma, bayi ve paydaşlarına fayda üretmeyi, katkı sağlamayı hedeflediğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, “Milli değerler üzerine kurulmuş bir şirket olarak, bulunduğu sektörlerin lideri olarak, Türkiye'nin en büyük 3 şirketinden biri olarak ‘geleceğe katkı sağlamak' da, en önemli hedeflerimiz arasındadır. Biyodizel Sanayi Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de, bu temel yaklaşımımızın güzel bir örneğidir. Bugün dünya gündeminin büyük bölümünü her ne kadar pandemi kaplasa da, temiz su konusu küresel çapta en önemli sorunlardan biridir. Biz, ‘Petrol Ofisi istasyonları, birer hizmet merkezidir' diyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme de hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Döngüsel Ekonomi Alanında Örnek Bir Proje”

Evlerde biriktirilen kullanılmış yemeklik yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanacağını dile getiren Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, projenin döngüsel ekonomi alanında örnek olacağını belirtti. Selçuk Borovalı sözlerine şöyle devam etti:

“Biyodizel Sanayi Derneği ve Petrol Ofisi iş birliği ile hayata geçecek proje ile toplanacak bitkisel atık yağlar, biyodizele dönüştürüldükten sonra ithal ikamesi oluşturacak. Türkiye'nin ulaşımında karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına imkân tanıyacak. Ülkemizin sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşacağımız bu süreçte, çevre ve insan sağlığının korunmasına da katkı sağlanacak. Proje ile bir seferberlik başlatıyoruz ve ülke çapında yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.