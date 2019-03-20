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Kültür ve Turizim Bakanı Ersoy:' Nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz'

Kültür ve Turizim Bakanı Ersoy:' Nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz'
Kültür ve Turizim Bakanı Ersoy:' Nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz'

Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye Gazetesi gündem toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin Turizim Potansiyeli

-Nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz

-Mavi taksi ve siyah taksilerin sayısı artmaya başladı.Bu iş bu sene çözülecek. Kanunlara ve nizamlara uygun bir şekilde çözülecek.Bununla ilgili adımlar atılıyor.

Turizimde 2019 beklentisi

-"Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini de ciddi oranda yükselttik. Hedefimizi 50  milyon turistten 70 milyon turiste, gelirimizi de 50 milyar dolardan 70 milyar dolar hedefine çıkarttık. Geçen seneyi çok iyi bir rakamla  46,1 milyon turist sayısıyla bırakmıştık. Bu sene ise 52-53 milyon turist hedefimiz var.

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