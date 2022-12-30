Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. Ziyarette Birol Ekici, Bakan Yardımcısı Alpaslan'ı karşıladı. Anı defterinin imzalanmasından sonra ikili valilik makamına geçti.

Makamda Sarı Saltuk Kültür Evi'ne destek verilmesine yönelik protokol imzalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 7 Ekim 2022 tarihinde, Sarı Saltuk Kültür Evi'nin temel atama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür Evi'nin 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yapımının yarısını Cumhurbaşkanlığı, diğer yarısını da Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 549 metrekare alanda inşa edilecek kültür evinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Hüseyin Çanlı

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